Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1
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Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1

Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; Bulgarsitan'ın Kyustendil kentinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

29.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:17
Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1

Komşu 'da 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

AFAD DUYURDU

Konuyla alakalı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Bulgaristan, Kyustendil'de saat 20.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.


Haber Videosu

: Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1
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