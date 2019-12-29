: Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1

29.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:17

Komşu Bulgaristan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

AFAD DUYURDU

Konuyla alakalı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Bulgaristan, Kyustendil'de saat 20.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

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