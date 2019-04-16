Bülent Şakrak, Eşi Ceyda Düvenci'nin Doğum Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı
Oyuncu Bülent Şakrak, 42 yaşına basına eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü romantik mesajla kutladı. Şakrak, paylaşımın altına yazdığı notla takipçilerini duygulandırdı.
Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftinden hayranlarını duygulandıran bir paylaşım geldi.
AŞKLARINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORLAR
Bundan dört yıl önce sade bir törenle dünya evine giren oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlar.
"HAK BİLİYOR İÇİMİ"
Bülent Şakrak bu defa 42 yaşına basan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü paylaştığı bir kareyle kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Şakrak, "Hak biliyor içimi ne diyeyim. İyi ki doğdun. Sen iyi, ekmek sıcak, Allah güzel. Seni seviyorum" notunu yazdı.
BEĞENİ YAĞDI
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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Rabbim ömrünüze ömür katsın ölene dek inşallah el eleCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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96 yılda geldigimiz nokta.islamdan o kadar uzaklaştıkki;((Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırDAVULCU: Sende çok tutarsızsın dayı burda böyle yazıyorsun. Sonrada c partisini destekliyorsunYayından Kaldır
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karrısını onca insanın gözü önünde open adam bence hıyardırCevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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Iyide özel hayatlarini özel yasasinlar, reklama ne gerekCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır