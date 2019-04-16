Bülent Şakrak, Eşi Ceyda Düvenci'nin Doğum Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftinden hayranlarını duygulandıran bir paylaşım geldi.

AŞKLARINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORLAR

Bundan dört yıl önce sade bir törenle dünya evine giren oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlar.

"HAK BİLİYOR İÇİMİ"

Bülent Şakrak bu defa 42 yaşına basan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü paylaştığı bir kareyle kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Şakrak, "Hak biliyor içimi ne diyeyim. İyi ki doğdun. Sen iyi, ekmek sıcak, Allah güzel. Seni seviyorum" notunu yazdı.

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.