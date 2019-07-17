Bülent Ersoy, sosyal medyadaki yaşlandırma akımına meydan okudu
Sanatçı Bülent Ersoy, ünlüler arasında yayılan yaşlandırma fotoğraflarına meydan okudu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Ben yaşsız bir kadınım" dedi.
Sosyal medyanın yeni akımı olan yaşlandırma furyasına son olarak aralarında Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ahmet Kural ve Defne Samyeli gibi isimlerde dahil oldu. Diva Bülent Ersoy ise akıma bambaşka bir yorumla katıldı.
"BEN YAŞSIZ BİR KADINIM"
Kişisel hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Instagram'daki yaşlandırma rüzgarına üzerinde hiç oynamadığım bu fotoğrafımla katılıyorum. Çünkü benim gençleştirme ve yaşlandırma programına ihtiyacım yok. Ben yaşsız bir kadınım" ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI
Bülent Ersoy'un fotoğrafına Demet Akalın "Bravo Diva" yorumunu yaparken şarkıcı Sevda Demirel de "Sen çok güzel bir kadınsın bir çok kadından daha zarif. Seni seviyorum" dedi.
YORUMLAR (4)
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yaşlılarda işe yaramıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sen yaşlandırma proğramını bozarsınCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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yaşsız kadın sende bir gün ölücen hesap günüde çıkar öyle dersin allahaCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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kadın mıymış?? yahu bu insan neden geyşa gibi makyaj yapıyor?Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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