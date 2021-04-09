Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise yaptığı paylaşımda "Derin üzüntü yaşıyorum. Notalar, güfteler ve besteler sensiz kaldı" dedi.