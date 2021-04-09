Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise yaptığı paylaşımda "Derin üzüntü yaşıyorum. Notalar, güfteler ve besteler sensiz kaldı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 81 yaşındaki usta sanatçı ve işletmeci Zeki Çetin hayata gözlerini yumdu.
"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"
Dostunun ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Ersoy paylaşımında "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı" ifadelerini kullandı.
ZEKİ ÇETİN KİMDİR?
17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.