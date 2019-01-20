Bülent Ersoy'dan Çarpıcı Açıklama: Diğer Tarafa Az Kaldı

Müziğin Diva'sı olarak tanınan Bülent Ersoy, önceki gün hayranlarıyla buluştuğu konserde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ersoy, "Diğer tarafa az kaldı." sözleriyle çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ZEKİ MÜREN'İN YANINA GİDECEĞİM"

Bülent Ersoy, hayranlarıyla buluştu. Usta sanatçı sevenleriyle ettiği sohbet esnasında "Diğer tarafa az kaldı." sözleriyle dikkat çekti. Şarkı aralarında dinleyicilerle sohbet eden Diva, "20-25 yıl daha yaşarım. Diğer tarafa az kaldı. Bu dünya ile kontratımız bitiyor. Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın yanına gidip, beraber şarkı söyleyeceğim." açıklamasını yaptı.