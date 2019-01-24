Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt

"Abdullah Gül'ün parti kuracağı" iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Bülent Arınç; "Abdullah Gül yeni partiye sizi çağırırsa katılır mısınız?" sorusuna; "Hayır" cevabı verdi.

ABDURRAHMAN DİLİPAK GÜNDEME GETİRDİ

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bir yazıda "5'inci ayın 5'inde 55 vekille parti kuracağını, kurulacak yeni partiye diğer partilerden katılım olacağını, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin de partide yer alacak" ifadelerini kullanmıştı.

FEHMİ KORU İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Dilipak'ın iddiaları konuşulurken, dikkat çeken bir yazı da Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı olduğu bilinen gazeteci Fehmi Koru'dan geldi. Koru, yeni parti kapısının hep açık tutulması gerektiğini söyleyerek iddiaları güçlendirdi.

ARINÇ'TAN TEK KELİMELİK YANIT

Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddiası AK Parti'nin eski kurmaylarının da yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Konuyla ilgili Bülent Arınç'a "Abdullah Gül parti kurup sizi çağırırsa kabul eder misiniz?" sorusu yöneltildi. Gül'ün kuracağı partiye katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Arınç, "Hayır" yanıtını verdi.