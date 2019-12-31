Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi

31.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:32

Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Biz onu istinafa götürdük, kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı" sözlerine yanıt verdi.

"YARGILAMA SÜRECİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Açıklamanın "haysiyet cellatlarına malzeme verdiğini" öne süren Arınç, "Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz" dedi.

İki buçuk yıl süren davanın usul ve yasaya uygun devam ettiğini ve halen kesinleşmemiş bir yargı kararı olduğunu kaydeden Arınç, açıklamaların yargılama sürecini etkilemeye yönelik olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

İşte Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

NE OLMUŞTU?

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Mahkeme, 17 Ekim 2019'daki celsede Yeter hakkında "delil yetersizliği"nden beraat kararı vermişti.

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat edilmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.