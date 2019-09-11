Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor

11.09.2019 12:13

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili "Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biri" sözleriyle ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Arınç, "Bana gelen tebrik telefonlarını, bana gelen mesajları bir bilseniz.AK Parti'yi bu bölünmelerden, parçalanmalardan uzak tutma konusunda yaptığım çabaları herkes takdirle karşılıyor" dedi.

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Bülent Arınç, Ahmet Türk konusunda söylediği sözlere yönelik Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelen açıklamalara Arınç, şöyle dedi:

"İBRAHİM KALIN DA ÇOK GÜZEL İFADE ETMİŞ"

"Çok doğru yani ben zaten konuşmamın başında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak konuşmuyorum, bu yanlış anlamalara sebebiyet verebilir diye belirttim. Ben sözlerimin başında bunu söylüyorum. İbrahim Kalın da bunu çok güzel ifade etmiş, kendisine teşekkür ediyorum. Bunlar benim kendime has, özgün düşüncelerimdir yoksa Kurul'da oluşturulmuş veya Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş konuşmalar değildir."

"BANA GELEN TEBRİK TELEFONLARINI, BANA GELEN MESAJLARI BİR BİLSENİZ"

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilere ilişkin de Arınç, şu değerlendirmeleri yaptı: "Boş ver, onlar boş şeyler, onlar boş şeyler. Bana gelen tebrik telefonlarını, bana gelen mesajları bir bilseniz. Hukuka verdiğim ağırlık, siyasete verdiğim, siyaset kurumuna verdiğim ağırlık, AK Parti'yi bu bölünmelerden, parçalanmalardan uzak tutma konusunda yaptığım çabaları herkes takdirle karşılıyor."

"BEN DOLU KONUŞURUM, BİLEREK KONUŞURUM"

"Onlara gerekirse ben cevap veririm, çok şükür ağzım da laf yapıyor, Twitter'ı da kullanırım ama boş şeylerle uğraşanlara boş cevaplar vermek benim işim değil, ben dolu konuşurum, bilerek konuşurum, fikirle konuşurum, siyasetle konuşurum, başkaları gürültü yapabilirler o benim ilgi alanım için de değil. Ben bu konuşmamı YİK üyesi sıfatıyla yapmadım, bunu da konuşmamın başında ifade ettim."

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk canlı yayınında, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili,"Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu." ifadesini kullanmıştı.

BÜLENT TURAN 'HADİ ORADAN YAHU' TEPKİSİNİ GÖSTERMİŞTİ

Arınç'a AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan da tepki gelmişti. Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" tepkisi verdi.

KALIN: ŞAHSİ FİKİRLERİDİR

Yine Arınç'ın açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Sayın Arınç tecrübeli bir siyasetçidir. Büyüğümüzdür. Yaptığı bu açıklamalar şahsi fikirleridir. Cumhurbaşkanlığını bağlamaz" ifadelerini kullanmıştı.