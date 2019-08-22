Bülent Arınç: Aksayan, verimsiz olan alanlar, restore edilecek (2)

22.08.2019 05:13

ARINÇ: BİR İNSANIN HEDEFLERİ BOYU KADAR OLMAMALI

Bülent Arınç, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi tarafından düzenlenen '2023 Hedeflerinde Sivil Toplumun Rolü' konulu programa katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, programda yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının insanlara hayır yapmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan teşekküller olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ülkenin önündeki hedefler açısından konuşulmasının faydalı olacağını aktaran Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok önemli hedefler koyduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerinin önlerinde durduğunu dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"Sanki bir kızıl elma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı. Kızıl elma meselesi geçmişte de tartışıldı, bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım. Osmanlının fetihler yaptığı çağlarda kızıl elma bir idealdi. Kızılelma nedir diye sorulduğunda gidin bunu halka ve askere sorun demişler. Birine sormuşlar 'hünkarımın atının bastığı en son yerdir' demiş. Bir başka yeniçeri 'benim attığım okun en son vardığı yerdir' demiş. Bir başkası buna benzer güzel şeyler söylemiş. Yani fetihlerin son bulacağı hayallerin, rüyaların en son gerçekleşeceği yer kızıl elmadır. Böyle bir heyecana can kurban. Kızıl elmanın, kızıllığına elmasına vurulmayın manası çok önemlidir."

"60 YIL SONRASI MUHTEMELDİR Kİ HİÇ BİRİMİZ HAYATTA OLMAYACAĞIZ"

2011 seçimlere gittikleri bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 hedeflerini göstererek 12 yılı kapsayan bir program yaptığını kaydeden Arınç, "Sonra 'biz bununla yetinemeyiz, size İstanbul'un fethinin şu kadar yıl sonrasında 2053 hedeflerini koyuyorum.' Bir birimize baktık. Maşallah durmak bilmiyor, 6 ay bir yıl sonra hızını alamadı 2071 hedeflerini koydu. Sene 2011'de 60 yıl sonrası muhtemeldir ki hiç birimiz hayatta olmayacağız. İnşallah torunlarımız görecek. Biz bu hedefleri kendimiz görelim diye koymuyoruz ki. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği Türkiye'sini inşa ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA