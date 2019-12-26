26.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:24

Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Şevket Bülend Yahnici'nin gündem değerlendirme açıklamalarından Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözler ülke gündemine oturdu. Vatandaşların da merak konusu olan Şevket Bülend Yahnici kimdir? Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Bülend Yahnici kimdir? Bülent Yahnici biyografisi ve hayatı

BÜLEND YAHNİCİ KİMDİR?

Şevket Bülend Yahnici, 1950, Ankara doğumlu Türk siyasetçidir.

BÜLEND YAHNİCİ BİYOGRAFİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, Gazetecilik, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ankara Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM XXI. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bülend Yahnivi ve Devlet Bahçeli

Bülend Yahnici Doğum Tarihi: 1950

Bülend Yahnici Mesleği: Hukukçu, gazeteci, yazar, siyasetçi

Bülend Yahnici Kariyeri: TBMM XXI. Dönem Ankara Milletvekili

Bülend Yahnici Eğitim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Haber Videosu