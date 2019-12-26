Bülend Yahnici kimdir? Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Bülend Yahnici kimdir?
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Bülend Yahnici kimdir? Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Bülend Yahnici kimdir?

Devlet Bahçeli hakkında açıklamalar yapan Bülend Yahnici, vatandaşların merak konusu oldu. Bülend Yahnici Hakkında aramalar yapanlar Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Bülend Yahnici kimdir, Bülend Yahnici kimdir ve Bülend Yahnici biyografi gibi sorular sordu. Bülend Yahnici kimdir?

26.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:24
Bülend Yahnici kimdir? Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Bülend Yahnici kimdir?

Eski Yardımcısı Şevket Bülend Yahnici'nin gündem değerlendirme açıklamalarından Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözler ülke gündemine oturdu. Vatandaşların da merak konusu olan Şevket Bülend Yahnici kimdir? Eski Devlet Bahçeli Yardımcısı Bülend Yahnici kimdir? biyografisi ve hayatı

BÜLEND YAHNİCİ KİMDİR?

Şevket Bülend Yahnici, 1950, doğumlu Türk siyasetçidir.

BÜLEND YAHNİCİ BİYOGRAFİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, Gazetecilik, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ankara Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM XXI. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bülend Yahnivi ve Devlet Bahçeli

Bülend Yahnici Doğum Tarihi: 1950

Bülend Yahnici Mesleği: Hukukçu, gazeteci, yazar, siyasetçi

Bülend Yahnici Kariyeri: TBMM XXI. Dönem Ankara Milletvekili

Bülend Yahnici Eğitim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


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: Bülend Yahnici kimdir? Eski Devlet Bahçeli Yardımc|işi| Bülend Yahnici kimdir?
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