Buldan'daki balık ölümleri

Buldan Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında, Süleymanlı Yayla Gölü'nde meydana gelen balık ölümleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik başkanlığında yapılan toplantıda, 20 gündem maddesi karara bağlandı.

Buldan Belediyesi'ne ait düğün salonunun üç yıllığına Buldan Belediyespor'a tahsis edilmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken Belediye Başkanı Şevik, belediye olarak verecekleri desteğin gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spor alışkanlığını kazandırmak için önemli olduğunu dikkat çekti.

Meclis üyelerinin oy birliği ile İller Bankası ve özel bankalardan 10 milyon lira kredi kullanma yetkisi verildiği toplantıda Şevik, "Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde belediye aşırı borçlanmış. Haciz aşamasına gelen borçlar mevcut. Bu borçlarımızı bir an önce ödeyip, belediye olarak yatırımlarımıza hız vermemiz gerekiyor." dedi.

Balık ölümlerinin nedeni oksijen azlığı

CHP'li Meclis Üyesi Yakup Erhan Türkmenoğlu'nun gündem dışı söz alarak Süleymanlı Yayla Gölü'ndeki balık ölümlerini sorması üzerine konu ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Mustak, "Balık ölümleri gündeme geldiği günden itibaren hem Büyükşehir Belediyesi hem de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince araştırılıyor. Rapor henüz yayınlanmadı ancak edindiğimiz bilgiye göre balık ölümlerinin nedeninin sudaki oksijensizlik ve gölde sayıları her geçen gün artan İsrail sazanı adını verilen balık türünden kaynaklandığı öğrenildi. İncelemeler sonucunda gölde herhangi bir kirlilik tespit edilmemiştir." dedi.

Kaynak: AA