Asansör Boşluğuna Düşen Polis Hayatını Kaybetti
Muş'un Bulanık ilçesinde binanın asansör boşluğuna düşen polis memuru hayatını kaybetti.
Muş'un Bulanık ilçesinde binanın asansör boşluğuna düşen polis memuru hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğuna düşen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mücahit Barlak (28), hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Barlak'ın cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesinin morguna getirildi. Evli ve bir çocuk babası Barlak'ın Samsunlu olduğu öğrenildi.
POLİS EKİPLERİ BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU
Muş Valisi İlker Gündüzöz, İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'dan olayla ilgili bilgi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Gündüzöz, daha sonra olayın yaşandığı binada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Gündüzöz, ilçeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (16)
-
Allah rahmet etsin, yakınlarına sabırlar versin... Teknik bir bilgi paylaşayım: Bilen vardır ama bilmeyenler için; Asansör kapısını açtığımızda önce karşımızda bulunan aynaya bakmalıyız, kendimizi görebiliyorsak kabine girmeliyiz, göremiyorsak Asansör kabini katında yok demektir. Asansörlere boy aynası konulmasının sebebi; Üstümüzü başımızı düzeltmek için değil tamamen yaşamsal olan bu amaçladır... Yorum yazarken lütfen dikkat edelim, uygunsuz yorum yapanları Empati yapmaya davet ediyorum.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
vatandaş rumuzlu insan müsvettesi RABBİM sana da yaşatsın böyle bir acı inşallahCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesinCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesinCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır