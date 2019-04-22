Asansör Boşluğuna Düşen Polis Hayatını Kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde binanın asansör boşluğuna düşen polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğuna düşen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mücahit Barlak (28), hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Barlak'ın cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesinin morguna getirildi. Evli ve bir çocuk babası Barlak'ın Samsunlu olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'dan olayla ilgili bilgi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Gündüzöz, daha sonra olayın yaşandığı binada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Gündüzöz, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA