Bulanık Belediye Başkanı gözaltına alındı

17.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:08

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile sözde eş başkan Eylem Saruca gözaltına aldı.



HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile eş başkan Eylem Saruca, yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına aldı. Evlerinde gözaltına alınan HDP'liler emniyete götürülürken, belediye çevresinde ise yoğun güvenlik önlemi alındı. - MUŞ

Kaynak: İHA