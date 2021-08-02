Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Bugün yapılması planlanan ve kritik konuların ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Kabine üyelerinin yangın bölgelerinde bulunmaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bugün saat 15.30'da yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi. Toplantının, birçok farklı noktada peş peşe meydana gelen yangınlar için sahaya inen bakanların, bölgelerinden ayrılmaması için ertelendiği belirtildi. Toplantının yapılacağı tarih ise henüz belli değil.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI ELE ALINACAKTI

Kabine Toplantısı'nda artan koronavirüs vakaları, dünyadaki yeni gelişmeler, aşılamadaki son durum ve aşısızlara kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar ele alınacaktı.

AŞI OLMAK İSTEMEYENLERLE İLGİLİ 3 KISITLAMA GÜNDEMDEYDİ

Aşı olmak istemeyen vatandaşlarla ilgili, kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi kısıtlamaların masaya yatırılması bekleniyordu.

3. DOZ AŞI SEFERBERLİĞİ DE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR ARASINDAYDI

Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması da gündemdeki maddeler arasında.

Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Can Bartu Eda Erdem Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:48:08. #1.14#

title