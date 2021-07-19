Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar saat kaça kadar açık? Bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar açık mı?
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Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar saat kaça kadar açık? Bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar açık mı?

Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar saat kaça kadar açık? Bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar açık mı?
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19 Temmuz Pazartesi günü Arefe günü olması sebebiyle Akbank bugün açık mı? Ziraat Bankası arefe günü açık mı? Bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar saat kaçta kapanıyor? Arefe günü bankalar açık mı? soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Arefe gününün idari izin kabul edilmesi ile birlikte vatandaşlar bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar açık mı? Bankalar bugün saat kaça kadar açık?

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.

BANKALAR AÇIK MI BUGÜN?

Belirlenen idari tatil sebebiyle Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak. 19 Temmuz Pazartesi günü bankalar öğlene kadar açık.

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