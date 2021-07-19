Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar saat kaça kadar açık? Bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar açık mı?

19 Temmuz Pazartesi günü Arefe günü olması sebebiyle Akbank bugün açık mı? Ziraat Bankası arefe günü açık mı? Bankalar açık mı bugün? Arefe günü bankalar saat kaçta kapanıyor? Arefe günü bankalar açık mı? soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.