Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti

Sivas'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah iş yerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu. Yayman, şahini yetkililere teslim etti.

BÜFESİNİN ÖNÜNE KUŞ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Kent merkezindeki Çarşıbaşı Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde büfe işleten Gökhan Yayman, sabah iş yerini açtıktan sonra büfesinin önüne büyük kuş düştüğünü gördü.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERDİ

Kuşu inceleyen Yayman, kızıl şahini kutuya koymak istedi ancak başaramadı. Esnaf arkadaşlarının yardımıyla şahini kutuya koyan Gökhan Yayman, ardından Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.

YETKİLİLER KIZIL ŞAHİNİ TESLİM ALDI

Müdürlükten gelen yetkililer kızıl şahini teslim aldı. Soğuktan etkilenmiş olabileceği düşünülen şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA