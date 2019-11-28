BUDO, bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti
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BUDO, bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

BUDO, yarın yapılacak

28.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:05
BUDO, bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: AA
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