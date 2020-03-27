Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson'la en son 11 Mart'ta görüştüğü bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından herkesin aklındaki "Kraliçe nasıl" sorusuyla ilgili açıklama geldi.

"JOHNSON'LA 11 MART'TA GÖRÜŞTÜ"

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakanla görüştü ve sıhhatiyle ilgili tüm özel tavsiyelere uyuyor." ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada, Buckingham Sarayından ayrılarak 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin şimdiye kadar test yaptırıp yaptırmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

BAŞBAKAN'IN YEMEĞİ KAPISININ ÖNÜNE BIRAKILACAK

Bu arada Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görevi "şimdilik" Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bırakmayacağı, video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Johnson'ın Başbakanlık konutu ve çalışma ofisi olarak kullanılan 10 Numara'nın yanında yer alan ve eski Başbakan Yardımcısı Sacid Javid'in istifasının ardından boşalttığı 11 Numara'da kalacağı ve yemeğinin de kapısının önüne bırakılacağı ifade edildi.