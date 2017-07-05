Bucaspor Topbaşı Yaptı

SPOR Toto 2. Lig ekiplerinden Bucaspor, 2017-18 sezonu hazırlıklarına başladı.



Kaynaklar Tesisleri'nde yapılan ilk antrenman öncesi futbolcuların sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmesi adına kurban kesildi. Başkan Ahmet Doğan, idmandan önce sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım'a çiçek verdi. Antrenmanı taraftarlar da takip etti. İzmir temsilcisi ilk çalışmasını 34 kişilik kadrosuyla yaparken, alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan, idmana çıkmadı. Tesislere gelen Emre, yönetimle konuştuktan sonra takımda kalıp kalmayacağının netleşeceğini söyledi. Bucaspor, iki hafta İzmir'de çalıştıktan sonra Bolu'da kampa girecek.



- İzmir