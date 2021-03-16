Bucak'ta ahırda çıkan yangın korkuttu

Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde evin altında bulunan ahırda yangın çıktı. Samanlar tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde Veysel Apaydın'a ait evin altında bulunan ahırda yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırda bulunan samanların bir anda alev alması sonucunda çıkan yangın, mahalle sakinleri ve Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında ufak çapta maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı