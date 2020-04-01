Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı
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Yusufeli, Artvin, Yaşam

Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde köyün tek ulaşımı olan asma köprünün üzerine yaptıkları demir kapıyı kapattı.

01.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:03
Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, dört yıl önce güvenlik amaçlı köyün tek ulaşımı olan asma köprünün üzerine yaptıkları demir kapıyı, bu kez korona virüsünden korunmak için kullanıyor. Demir kapıya, 'korona var misafir kabul etmiyoruz' yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşini ölçerek içeri alıyorlar.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ tarafından yapılan 70 metrelik asma köprünün ortasına, dört yıl önce güvenlik nedeniyle demir kapı taktırdı. Köyün bir bölümü ve yolları Deriner Barajı su tutmasının ardından sular altında kalırken, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yüksekliği 100 metre, genişliği 1,6 metre olan 70 metrelik asma köprü inşa etti. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımın sağlandığı asma köprünün ortasına hırsızlar ve yaban hayvanlarından korunmak içini kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Etrafını demir tellerle çeviren kapıdan anahtarı olmayan giremiyor.

KAPI BU KEZ KORONADAN KORUNMAK İÇİN KULLANILIYOR

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, mahalle sakinleri demir kapıyı bu kez korona virüsünden korunmak için kullanıyor. Kapının üzerine," korona var misafir kabul etmiyoruz" yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşlerini ölçerek içeri öyle alıyorlar.

BU KÖYE MİSAFİR DE GİREMEZ, KORONA DA

Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, "Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş olan asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kabusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz" dedi.

ATEŞİ ÖLÇÜLMEYEN KİMSE İÇERİ GİRMİYOR

Bölge halkından Mustafa Beken ise, "Karşı mahalledeki komşular köprüye kapı yaptı. Bizde işimiz olduğu zaman kendilerini sesleniyoruz, onlarda gelip kapıyı açıyor. Ateşimizi ölçtükten sonra içeri öyle girebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı

Kaynak: İHA

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Artvin'de bu köy kendinden izole
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