Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
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Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler

Pakistan'da ailesi geçim sıkıntısı çektiği için çalışmak zorunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu, mesai yaptığı evdeki papağanın kaçmasına sebep olduğu için öldürüldü. Küçük kızın katili olan ev sahibi ise, "Papağan çok pahalıydı bu yüzden dövdüm" dedi.

Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
13.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:37

Pakistan'nın Rawalpindi şehrinde sekiz yaşındaki Zehra Shah isimli kız, hizmetçi olarak çalıştığı evde bulunan papağanın kaçmasına sebep olduğu gerekçesi ile evin sahibi Hassan Siddiqui ve eşi tarafından dövülerek öldürüldü.

Hassan, çok pahalı olduğunu söylediği papağanın kaçmasına sebep olan Zehra'yı dövdükten sonra hastaneye götürdü. Kol ve bacakları olmak üzere vücudunun farklı yerlerinde işkenceden kaynaklı yaralar bulunan Zehra'yı doktorlar tedavi ederken Hassan, hastaneden kaçtı ancak kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

PAPAĞAN ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hassani ilk ifadesinde papağanın çok pahalı olduğunu bu nedenle Zehra'yı dövdüklerini söyledi. Zehra yoğun bakımda yaşam destek cihazına bağlandı ama bir aynı gün içinde hayatını kaybetti.

Ülkede 15 yaş altı çocukların çalışması yasak olmasına rağmen çok sayıda çocuk çalışıyor.

Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler

MECBUR OLDUKLARI İÇİN ÇOCUKLARINI ÇALIŞTIRIYORLARDI

Zehra'nın büyükbabası Syed Fazal Hussain Shah, Siddiqui'nin Zehra'nın anne ve babasına kızlarının yanında çalışması karşılığında kızlarını okutacakları sözü verdiğini kızlarını okutmaya güçleri yetmeyen anne ve baba bu nedenle Zehra'nın anne ve babasının Zehra'nın çalışmasına izin verdiklerini söyledi.

Zehra'nın vahşice öldürülmesinden sonrainsanlar Pakistan'da #JusticeForZahraShah etiketi ile Zehra'nın katilinin hakkettiği cezayı alması çağrısında bulundu. Etikete bir çok Pakistanlı ünlü de destek verdi.

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