Bu ilçede korona virüs vakasına rastlanmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu ilçede korona virüs vakasına rastlanmadı

Bu ilçede korona virüs vakasına rastlanmadı Korona Sulakyurt'a uğramadı Coğrafi olarak arada kalan ilçede vaka görülmedi Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bugüne kadar...

15.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:42

Bu ilçede korona virüs vakasına rastlanmadı

Korona Sulakyurt'a uğramadı

Coğrafi olarak arada kalan ilçede vaka görülmedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bugüne kadar ilçelerinde görülmediğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü salgınını engellemek için 2 bin 800 nüfuslu ilçede yetkililer gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor. Korona virüs ile topyekün mücadele edilen ilçede bin 30 hane bulunuyor. Yaklaşık 500 hanesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar yaşıyor.

"Dezenfeksiyona çok önem verdik"

Korona virüs tedbirlerinin başladığı ilk günden itibaren kurallara uyduklarını belirten Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Biz Sağlık Bakanımızı, Cumhurbaşkanımızın ve hükumetimizin yetkilerinin söylediklerini bire bir uyguladık. Kendimizin de sağlıkçı kökenli olmamız hasebiyle biz burada mümkün olduğunca dezenfektan maddelerle dezenfeksiyona çok önem verdik" dedi.

"Virüs bizim ilçemize girmeye korktu"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Bildik, "Burada virüs bizim ilçemize girmeye korktu. Biz maske, sosyal mesafe, hijyenik kurallar içerisinde biz her yeri dezenfekte ettik. Vatandaşın en çok gidip geldiği yerler banka, PTT, Hükümet Konağı gibi birçok yeri günlük dezenfeksiyon yaptık. Kaymakamımız burada çok özverili, İlçe Emniyet Müdürümüz gerçekten çok özverili, Jandarma Komutanımız ve teşkilatı, Başhekim ve bütün sağlık çalışanları olmak üzere topyekün bir başarı. Buradaki başarı sadece Sulakyurt Belediyesinin başarısı değil. Bütün Sulakyurt'un başarısı, vatandaşlarımızın başarısı. Bizim ilçemizde maskesiz insan yok" diye konuştu.

"500 hanemiz yaşlı ve kronik rahatsız"

İlçe halkının yüzde 95'inin kurallara uyduğunu dile getiren Bildik, "Bayramlarda ben biliyorum ki oğlunu-kızını evine almayan vatandaşlarımız var. 'Niye geldiniz bayrama? Alternatif bulaştırıcı olabilirsiniz hiç kusura bakmayın' deyip gönderen insan var. Çünkü burası küçük bir ilçe. bin 30 hane bir ilçe. Burada en az 500 hanemiz yaşlı ve kronik rahatsız. Allah korusun burada korona virüsü bulduğu zaman 500 haneyi büyük bir risk bekliyor. Bunun da biz ve vatandaş bilincinde olduğundan dolayı biz çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bizim burada kahvehanelere kısıtlama geldi. Biz yine kısıtlamanın olduğu günde biz her tarafı pırıl pırıl dezenfekte ettik. Cuma günü camilerimizin hazır olması için Perşembe gününden camilerimizin tamamını ibadete hazır hale getirdik. Biz öncesinde tedbirimizi alıyoruz. Çarşıdaki sandalyeler masalar bir gün öncesinden dezenfekte ettiriyorum" şeklinde konuştu.

Bu ilçede korona virüs vakasına rastlanmadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Haber
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Bu ilçede korona virüs vakasına rastlanmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 21:45:05. #1.14#
title