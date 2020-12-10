Bu ilçede buram buram lavanta kokacak
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Bu ilçede buram buram lavanta kokacak

10.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:41
Bu ilçede buram buram lavanta kokacak

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediyesi ilçede yağlık lavanta ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Başkanı Tunay Türkmen'in talimatıyla belediyeye ait 14 bin metrekare alanda lavanta ekimi yaptı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediyesi ilçede yağlık lavanta ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Başkanı Tunay Türkmen'in talimatıyla belediyeye ait 14 bin metrekare alanda lavanta ekimi yaptı.

Dünya'da en çok katma değere sahip ve kurak alanda yetişen yağlık lavantanın ekimi Belediye Başkanı Tunay Türkmen'in gözetiminde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Başkan Türkmen, ilçenin lavanta üretimi son derece elverişli olduğunu belirterek, "İlçemizde istihdam sağlamak için tarım ve hayvancılığı ön plana çıkartacağız. Bugün ilçemiz, Afyon'da tarım ve hayvancılıkta birinci sırayı alan ilçelerden biridir. Bölgemizde mısır, patates ve lavanta ekimleri başlamıştır. Lavanta ekmek ve ekonomimize katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız minimum 3 bin metrekare alanda başlayarak arttıra bilir. Eksi 25 dereceye kadar dayanıklı bir ürün. Bin 200 rakımda ideal bir rakımdayız. Lavanta genelde kıraç topraklarda ekilir çünkü suyu sevmez. Hep birlikte İhsaniye'yi lavanta kokusuyla donatacağız" diye konuştu.

Yüklenici firma temsilcisi Tevfik Göçen ise "Burada yağlık lavanta ekiyoruz. Dünya pazarı vardır ve birçok kozmetik ve ilaç sanayi bu yağlık lavantaya ihtiyaç duyar. İnşallah bu bölgede hep birlikte yağlık lavantada Türkiye'de söz sahibi olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bu ilçede buram buram lavanta kokacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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