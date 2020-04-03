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Bu günlerde hepimize iyi gelecek şey: Tevekkül etmek

Günlerdir evlerimizdeyiz. Eskiden hiç önemsemediğimiz ya da içindeyken fark etmediğimiz her anın ne kadar kıymetli olduğunu fazlasıyla anladığımızı düşünüyorum.

03.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:27
Bu günlerde hepimize iyi gelecek şey: Tevekkül etmek

Virüs korkusu yaşamadan açık havada dolaşmak bile büyük özgürlükmüş. Korkusuzca işe gitmek, arkadaşlarınla bir araya gelmek, sohbet etmek, ailene sarılmak ve daha çok fazlası… Bunun dışında virüs nedeniyle hastanede olan, hastanede çalışmak zorunda olan ya da virüs teşhisi konan kişilere iyileşmeleri için de dua ettiğimiz günlerdeyiz.

Geçmiş, gelecek ve şu an. Sizin için anlamları neler? Hangi duygu hali içindesiniz? Kişisel olarak sabırla gereken önlemleri alıp, nefes aldığım her ana şükrederek tevekkül ettiğim günlerdeyim.

Tevekkül; "Allah'a Güvenip dayanma anlamında terim" olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da sevgili @jasmintv ile sohbet ediyorduk. Yazışmalarımız sırasında Yasemin'e"tevekkül" kelimesiyle cevap verdiğimde "sen bunu da içeren bir içerik hazırla" deyince bu yazıya ilham verdi. Ne mutlu ki aynı duygularda buluştuğumuz ve hayata farklı dokunduğumuz kadınlarla birbirimize ilham oluyoruz. Ayrıca sevgili Yasemin'in babası da bu yazıya katkıda bulundu ve onun "tevekkül" ile ilgili söylediklerini de sizlerle paylaşıyorum.

Yasemin'in babasının ismine yer vermek istediğimi belirttiğimde Yasemin'e demiş ki "Seni nasıl tanımlarsa beni de babası " diye yazsın demiş. Sonra da sözlerin benim için olduğunu ve muhabbetlerini yollamış.

"Bir insan inanıyorsa; maddi ve manevi her türlü tedbiri alıp tevekkül etmek gerisini Allah'a bırakmaktır. Bir de insanın ömrü vardır. Ömrün ne zaman biteceğiniz biz bilmeyiz. Ömür; lokma ile nefes sayılıdır. Bir insan 80 yıl ömrü olsa bunun nefes alıp vermesi seksen iki milyardır. O bittiği anda ecel gelir ruhu teslim eder. Biz zaten burada geçiciyiz. Aslolan öbür taraftır, imtihandayız. Şu anda Dünya imtihandan geçiyor; tüm insanoğlu imtihandan geçiyor. İnanan da geçiyor inanmayan da geçiyor. Biz inanıyoruz zaten ama inanmayanlara büyük derstir. Dünyada bu kadar haksızlık oluyor, bu kadar insan öldürmeler oluyor, zulmet oluyor adalet dediğin sadece adliyenin kapısında yazılmış. Hukuk dediğin sadece kara kaplı kitabın içerisinde. Önemli olan insan unsurudur, insanda vicdan yoksa inanç yoksa yaptığının hesabını verme düşüncesi yoksa güçlü hep haklı ise dünyanın sonu bu. Dünyanın sıkıntısı böyle olur işte. Allah burada bir sebep yaratır. Tüm insanoğlu korku içinde olur. Şu an tüm insanlar korku içinde. İbreti alemdir. Tarihte böyle olay olmamıştır ama tarihte de bu kadar zulüm olmamıştır bu kadar insan ölmemiştir. Çağdaşlık bu değildir. İnsan olmak bu değildir, hukuk bu değildir. "

Sevgili Yasemin'e ve babasına bu değerli paylaşımı için çok teşekkür ederim.

"Talak-3: Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter."

Ben Allah'ın kulları aracılığıyla konuştuğuna inanırım. İçinden çıkamadığım bir durum olduğunda cevabını aldığım, şahit olduğum çok konuşma var. Karşımda ki kişiyle sohbet ederken konuşmalar bana aradığım cevapları getirir. Dün de sevgili Yasemin ile konuşurken bunu yaşadığımıza inanıyorum.

Bana göre de tevekkül, hangi konuda olursa olsun elden geleni yaptıktan sonra işin sonunu Allah'a havale etmek. Sevgili dostum Mustafa Tahir Öztürk'ün babası hayatımda çok değerli yeri olan Prof Dr Yaşar Nuri Öztürk'ün de dediği gibi tevekkül; "Allah'ı işi yapmaya değil, yapılan işin, gayretin sonucunu belirlemeye vekil kılmaktır".

Tevekkül etmek bana iyi geliyor. Siz, size iyi gelen ne varsa iç sesinizi dinleyerek, kendinizle kalarak yaratmanız dileğim. Hiçliğimizi sonuna kadar yaşadığımız şu günlerde; en güvenli yerimiz evimize sığınalım. #evdekal #hayatevesığar

Sağlıkla, mutlulukla güzel günlere…

Fotoğrafçı/Blogger - Yeşim Mutlu
Yeşim Mutlu
Fotoğrafçı/Blogger
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