Bu etkinlikleri not edin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu etkinlikleri not edin

Bu etkinlikleri not edin
Hürriyet - Haberler | Magazin

Edis, bu akşam 21.00'de Fişekhane Deniz Sahne'de.

KONSERLER

- Edis, bu akşam 21.00'de Fişekhane Deniz Sahne'de... Biletler 350-490 lira.

- Zeynep Bastık bu akşam Ayvalık Amfitiyatro'da. Saat 21.00'deki konserin biletleri 168-388 lira.

- Bülent Ortaçgil bu akşam Redd grubuyla Turkcell Vadi'de sahneye çıkıyor. Konserin biletleri 110-250 lira.

Berlin Filarmoni Orkestrası asli üyesi Hande Küden, 31 Ağustos'ta Festival Orkestrası ile birlikte Çaykovski ve Saint-Saens'in eserlerini seslendirecek. Saint Benoit Fransız Lisesi avlusundaki konserin biletleri 80-300 lira.

- 28. İstanbul Caz Festivali, 1 Eylül'de  Maçka Demokrasi Parkı'ndaki Lucy Woodward konseriyle başlıyor. Saat 19.15'teki konsere katılım ücretsiz.

SERGİ

Genç sanatçıların farklı materyallerden oluşturduğu 48 heykeli Elgiz Müzesi'nin terasında sergileniyor. 'Gelecek Zaman' 23 Ekim'e dek sürecek.

Serkan Taycan'ın kentleşme sürecini ele aldığı 'Kente Doğru' fotoğraf sergisi Kadıköy-Müze Gazhane'de 2022'nin ocak ayına kadar görülebilir.

STAND-UP

- Gökhan Ünver, 2 Eylül'de BKM Mutfak Çarşı'da... Biletler 87.5 lira.

- Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' ile Urla Sahne'de. Biletler 111 lira.

ATÖLYE

Mutfak Sanatları Akademisi'nden taco atölyesi... 2 Eylül'de düzenlenecek  atölyenin biletleri 320 lira.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Metin Çekmez Mesut Akusta
Spor Ali Koç Arda Güler Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bu etkinlikleri not edin - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 08:04:07. #1.14#

title