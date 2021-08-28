Bu etkinlikleri not edin

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Edis, bu akşam 21.00'de Fişekhane Deniz Sahne'de.

KONSERLER

- Edis, bu akşam 21.00'de Fişekhane Deniz Sahne'de... Biletler 350-490 lira.

- Zeynep Bastık bu akşam Ayvalık Amfitiyatro'da. Saat 21.00'deki konserin biletleri 168-388 lira.

- Bülent Ortaçgil bu akşam Redd grubuyla Turkcell Vadi'de sahneye çıkıyor. Konserin biletleri 110-250 lira.

Berlin Filarmoni Orkestrası asli üyesi Hande Küden, 31 Ağustos'ta Festival Orkestrası ile birlikte Çaykovski ve Saint-Saens'in eserlerini seslendirecek. Saint Benoit Fransız Lisesi avlusundaki konserin biletleri 80-300 lira.

- 28. İstanbul Caz Festivali, 1 Eylül'de Maçka Demokrasi Parkı'ndaki Lucy Woodward konseriyle başlıyor. Saat 19.15'teki konsere katılım ücretsiz.

SERGİ

Genç sanatçıların farklı materyallerden oluşturduğu 48 heykeli Elgiz Müzesi'nin terasında sergileniyor. 'Gelecek Zaman' 23 Ekim'e dek sürecek.

Serkan Taycan'ın kentleşme sürecini ele aldığı 'Kente Doğru' fotoğraf sergisi Kadıköy-Müze Gazhane'de 2022'nin ocak ayına kadar görülebilir.

STAND-UP

- Gökhan Ünver, 2 Eylül'de BKM Mutfak Çarşı'da... Biletler 87.5 lira.

- Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' ile Urla Sahne'de. Biletler 111 lira.

ATÖLYE

Mutfak Sanatları Akademisi'nden taco atölyesi... 2 Eylül'de düzenlenecek atölyenin biletleri 320 lira.

Kaynak: Hürriyet