''Bu bebek benim'' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

''Bu bebek benim'' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı Yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı Prof. Dr.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, hastanede 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K., bebeğinin ona verilmediğini iddia ederek, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ''Bu bebek benim'' diyerek almaya çalıştı.

AİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Fas uyruklu S.K.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUĞUNA ÇOK BENZEDİĞİ İÇİN ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur