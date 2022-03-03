BTW ne demek? BTW açılımı denir? Sosyal medyada kullanılan BTW anlamı nedir? - Haberler

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BTW ne demek? BTW açılımı denir? Sosyal medyada kullanılan BTW anlamı nedir?

Haberler.com - Gündem
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BTW ne demek? BTW açılımı denir? Sosyal medyada kullanılan BTW anlamı nedir?

Başta sosyal medya platformları Reddit, Twitter, İnstagram, Tiktok ve Facebook'ta olmak üzere yorumlarda özellikle karşımıza çıkan BTW ne demek anlamı sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinemeyebiliyor. Haberimizde BTW ne demek? BTW açılımı denir? Sosyal medyada kullanılan BTW anlamı nedir? BTW meaning? İşte detaylar...

btw ne demek sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Başta sosyal medya platformları Reddit, Twitter, İnstagram, Tiktok ve Facebook'ta olmak üzere yorumlarda özellikle karşımıza çıkan BTW ne demek anlamı sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinemeyebiliyor. Haberimizde BTW ne demek? BTW açılımı denir? Sosyal medyada kullanılan BTW anlamı nedir? BTW meaning? İşte detaylar...

BTW NE DEMEK?

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan kısaltmalardan biri olan BTW "bu arada, bu vesileyle, aklıma gelmişken, sırası gelmişken" anlamlarına gelmektedir. BTW'nin açılımı "by the way"dir.

BTW AÇILIMI NEDİR?

BTW'nin açılımı "by the way"dir. Bu arada anlamına gelmektedir.

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