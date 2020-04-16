Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüsü salgını konusunda fikir ayrılığı yaşadığı Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevden aldı.

16.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:23
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

Koronavirüse (Covid-19) 'küçük bir grip' diyerek krizi hafife almakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının başından beri görüş ayrılığı yaşadığı Sağlık Bakanı Luis Mandetta'yı azletti.

HALK ARASINDA POPÜLARİTESİ ARTAN BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Bolsonaro'ya karşı gelerek sosyal mesafe önlemlerini savunan ve bu sırada da halk arasındaki popülaritesi artan Mandetta, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Biraz evvel, Jair Bolsonaro tarafından görevden alındığımın bilgisini aldım. Bana, sağlık hizmetlerimizi yönetmek ve koronavirüs salgınına, yani sağlık sistemimizin yüzyüze kalmak üzere olduğu bu büyük meydan okumaya karşı mücadelemizi planlama fırsatı verildiği için teşekkür ederim."

İKİLİ KORONAVİRÜS KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞI YAŞAMIŞTI

Salgının ilk günlerinden bu yana sosyal mesafeye karşı çıkan ve halk sağlığından çok ekonomiye öncelik vermekle eleştirilen Bolsonaro, Mandetta ile sık sık fikir ayrılığı yaşamıştı. Bu süreçte Bolsonaro'nun oy oranı yüzde 33'e düşerken, katı tedbirleri savunan Mandetta'ya verilen destek yüzde 76'ya çıkmıştı.

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