Brawl Stars EMEA Haziran Aylık Finalleri yakında başlıyor!
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Brawl Stars EMEA Haziran Aylık Finalleri yakında başlıyor!

Brawl Stars EMEA Haziran Aylık Finalleri yakında başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Finallerdeki takımlar kıyasıya rekabet edecek!

Supercell tarafından çıkartılan mobil oyun Brawl Stars EMEA Haziran Aylık Finalleri yakında başlıyor. Brawl Stars Esports, sosyal medya hesapları üzerinden turnuvanın yakında başlayacağının duyursunu yaptı.

Toplam 8 takımın kıyasıya rekabet edeceği turnuva yakında başlıyor. Turnuvaya katılacak en iyi 8 takım ise şu şekilde:

SK Gaming

AC Milan QLASH

Tribe Gaming EU

Reply Totem

BK ROG Esports

XO Free Agents

MOOD Gaming

LAZR

Turnuva 6 Haziran Pazar günü başlayacak. Turnuvanın başlangıç saati ise 16.00 olarak belirlendi. Turnuvanın yayını ise Brawl Stars Esports YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlacak. Brawl Stars Esports YouTube kanalına hızlı bir şekilde ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Turnuvanın başlamasına biraz daha süre olduğu için kanala şimdiden abone olmayı unutmayın!

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Kaynak: Playerbros

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