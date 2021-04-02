Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı
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Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı

Manisa'nın Kula ilçesinde bozuk olan yollar için defalarca belediyeye başvuru yapan esnaflar, hiçbir çalışmanın yapılmaması nedeniyle Kula Belediyesine tepki gösterdi.

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Manisa'nın Kula ilçesinde bozuk olan yollar için defalarca belediyeye başvuru yapan esnaflar, hiçbir çalışmanın yapılmaması nedeniyle Kula Belediyesine tepki gösterdi.

Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi'nde bulunan Dokumacılar Sitesi mevkiinde, yolda oluşan çukurlar için defalarca Kula Belediyesi'ne başvuru yapan bölge esnafı, yetkililer tarafından hiçbir çalışma yapılmayınca isyan etti. İşyerlerine gidip gelebilmek için bozuk yolları kullanmak zorunda kalan esnaflar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Kula Belediyesine tepki gösterdi.

Kendisine ait sosyal medya hesabından bozuk yolların fotoğraflarını paylaşan iş insanı Halil İbrahim Topbaşoğlu "Bizim suçumuz Kulalı olmak mı? Yatırım yapıp üreten olmak mı? Ekonomiye katkı sağlamak mı? Biz sizlerden ne arsa, ne de binalarımızı yapmanızı istiyoruz, sadece ve sadece asli göreviniz olan halka hizmet etmenizi istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Topbaşoğlu'nun bu paylaşımı esnaf ve vatandaşlar tarafından beğeni toplarken, bazı vatandaşlar da yaptıkları yorumlarla Topbaşoğlu'nun bu tepkisini destekledi.

Öte yandan, her kış mevsiminde yağışlarında etkisiyle oluşan çukur sayıları artarken, esnaflar herhangi bir çalışmanın yapılmadığı bozuk yolları düzeltmek için çareyi kendilerinde bulmuştu. Bölgede 100'den fazla vatandaşın istihdam edildiği, Kula'dan çıkan tekstil ihracatlarının üretiminin yapıldığı bölgedeki esnaflar, kendi imkanları ile çukurları doldurmuş, bozuk yolları kendileri onarmışlardı. Ancak aradan geçen bir yılın ardından yağışlı havaların da etkisiyle, esnafların kendi imkanları ile yapmış olduğu yollar, yeniden eski haline döndü. - MANİSA

Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı
Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı
Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı
Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı
Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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