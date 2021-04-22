Bozova'ya modern mezbaha yapılıyor
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Bozova'ya modern mezbaha yapılıyor

Bozova'ya modern mezbaha yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde modern bir mezbaha yapımı için ilk adım atıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde modern bir mezbaha yapımı için ilk adım atıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kasapların daha sağlıklı ve modern bir ortamda büyük ve küçükbaş hayvanlarını kesebilmeleri için ilk adım atıldı. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den ilçeye modern bir mezbaha yapılmalarını istemişti. İkili arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından ilçeye mezbaha yapımı için ilk adım atıldı. İş makineleri temel kazma çalışmalarına başladı. Ç alışmaları yerinde inceleyen Bozova Belediye Başkan Vekili Fethi Kılıç, "Öncelikle tüm Bozovalı ve İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. İlçemizde temel kazma çalışmalarına başlanan modern mezbaha için girişimleri olan başta Bozova Belediye Başkanımız Suphi Aksoy'a olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve tüm ekibine teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Ziro ise, "Belediyemizin taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ilçemizin her alanda sorunlarının çözüme kavuşması adına çalışan Belediye Başkanımız Suphi Aksoy'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Bozova'ya modern mezbaha yapılıyor
Bozova'ya modern mezbaha yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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