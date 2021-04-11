Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy Açıklaması
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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy Açıklaması

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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy Açıklaması

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Aksoy mesajında, "Özgürlüğü, boyunduruk altına girmemeyi kişiliğinin bir parçası olarak gören, Milli amaçlar uğruna, yerel imkanlarla savaşa başlayan yürekli ve inançlı Urfalılar, bütün imkansızlıklara rağmen, işgalci Fransızları topraklarından atmayı başarmıştı. Urfa halkının bağımsızlığı için yürüttüğü bu anlamlı mücadele, ülkemizin kurtuluşunda da önemli rol oynamıştır. Urfa'da başlatılan kurtuluş mücadelesinin kazanılması, diğer şehirlerde başlatılan milli hareketler için de esin kaynağı olmuştur. Urfa halkının kararlı tutumu ve vatan aşkıyla gösterdiği güçlü direniş üzerine, Fransız kuvvetleri, Urfa'yı terk etmeye başlamışlardı. Ecdadımız, bağımsızlık uğruna yapılan bu mücadele ile imkanın değil imanın ne kadar önemli olduğunu da tüm dünyaya göstermişti. Başta Urfa'mız olmak üzere bu cennet vatanın kurtuluşunu sağlayan ecdadımızın tüm değerlerine sahip çıkıp yarınlara taşıyacak inanç ve kararlılıkta olduğumuzun da bilinmesini istiyorum. Dünya halklarının özellikle de İslam coğrafyasının ateş çemberine alındığı bu günlerde ihtiyacımız olan şey, ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın emperyalist güçleri tarafından bizlere dayatılan her türlü ideoloji ve yaşam tarzına karşı kendi köklerimize dönerek adeta bir öze dönüş hareketi ve anlayışıyla yarınlara yürümeliyiz. Bu inanç ve kararlılıkla Urfa'mızın ve dolayısıyla Tüm ülkemizin kurtuluş gününü kutluyor, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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