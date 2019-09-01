Bozcaada açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı
Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir Türk gemisi baş tarafından su almaya başladı. Bölgeye gemiyi kurtarmak için römorkor sevk edildi.
01.09.2019 18:20
Çanakkale Bozcaada açıklarında bir gemi baş tarafından su almaya başladıAlınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.
KARAYA OTURTMAYA ÇALIŞTILARKaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.
Kaynak: AA