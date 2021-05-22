Boyabat yeni meydanına kavuşuyor

Boyabat Belediyesince yürütülen meydan çalışmaları devam ediyor.

Boyabat Belediyesince yürütülen meydan çalışmaları devam ediyor.

Çalışma kapsamında belediye tarafından alınan 3 katlı binanın yıkımına başladı. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat'ı tarih, kültür ve sanat şehri yapacaklarını aktardı.

Bir yıl önce eski Ziraat Bankası'nın bulunduğu 3 katlı binanın tapusunu aldıklarını hatırlatan Çakıcı, "Burası bundan sonra Boyabatlıların ortak alanı, meydanı olacak. Meydanların bizim medeniyetlerimizde olsun, diğer medeniyetlerde olsun yaşamımızda çok önemli bir yeri var. Meydanlar, ticaretimizin, bütün değerlerimizin geliştiği yer. O açıdan, karşıdaki yaptığımız meydan projemizle birleştirerek burayı da Boyabatlılarımızın orta alanı yapıyoruz. İnşallah Boyabat 2023 yılında, gelecek yıllarda meydanlarıyla, tarihi çarşısıyla, sokaklarıyla kimlikli, güzel butik bir şehir olacak." dedi.

Çakıcı, Boyabat'ın bölgenin en saygın, en güzel ilçelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun