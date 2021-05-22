Boyabat yeni meydanına kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boyabat yeni meydanına kavuşuyor

Boyabat yeni meydanına kavuşuyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat Belediyesince yürütülen meydan çalışmaları devam ediyor.

Boyabat Belediyesince yürütülen meydan çalışmaları devam ediyor.

Çalışma kapsamında belediye tarafından alınan 3 katlı binanın yıkımına başladı. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat'ı tarih, kültür ve sanat şehri yapacaklarını aktardı.

Bir yıl önce eski Ziraat Bankası'nın bulunduğu 3 katlı binanın tapusunu aldıklarını hatırlatan Çakıcı, "Burası bundan sonra Boyabatlıların ortak alanı, meydanı olacak. Meydanların bizim medeniyetlerimizde olsun, diğer medeniyetlerde olsun yaşamımızda çok önemli bir yeri var. Meydanlar, ticaretimizin, bütün değerlerimizin geliştiği yer. O açıdan, karşıdaki yaptığımız meydan projemizle birleştirerek burayı da Boyabatlılarımızın orta alanı yapıyoruz. İnşallah Boyabat 2023 yılında, gelecek yıllarda meydanlarıyla, tarihi çarşısıyla, sokaklarıyla kimlikli, güzel butik bir şehir olacak." dedi.

Çakıcı, Boyabat'ın bölgenin en saygın, en güzel ilçelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boyabat yeni meydanına kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 17:08:00. #1.11#

title