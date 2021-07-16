Boyabat'ta inşası tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı hizmete açıldı
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Boyabat'ta inşası tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı hizmete açıldı

Boyabat'ta inşası tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı hizmete sunuldu.

Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, açılışta yaptığı konuşmada, 4 milyon 110 bin 175 liraya mal olan pazarın ilçelerine hayırlı olmasını diledi.

1500 hayvan kapasiteli canlı hayvan pazarının günün şartlarına uygun şekilde inşa edildiğini vurgulayan Çakıcı, "Üreticilerimize, vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Canlı Hayvan Pazarı, İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yaptığı duanın ardından hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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