Boyabat'ta Büyük Zaferin 99. yıl dönümü kutlandı

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendiBoyabat Hükümet Konağı'nda Kaymakam Vekili Elif Bal ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi.