Boyabat'ta Büyük Zaferin 99. yıl dönümü kutlandı
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Boyabat'ta Büyük Zaferin 99. yıl dönümü kutlandı

Boyabat'ta Büyük Zaferin 99. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendiBoyabat Hükümet Konağı'nda Kaymakam Vekili Elif Bal ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Boyabat Hükümet Konağı'nda Kaymakam Vekili Elif Bal ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Töreninin ardından Kaymakam Bal, tebrikleri kabul etti.

Kutlama programında, Kaymakam Bal ve beraberindeki protokol heyeti, Boyabat Şehitliği ve Şehir Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret etti, ziyarette Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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