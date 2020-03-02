Boyabat'ta Bahar Kalkanı Harekatı"na destek

02.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:34

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.



Oda binasında düzenlenen programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çakır, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını vurguladı.

Üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:



"Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz, karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez."

Kaynak: AA