Boyabat ilçesine yeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası inşa edilecek
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Boyabat ilçesine yeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası inşa edilecek

Boyabat ilçesine yeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçede hizmet veren Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının fiziki şartlar açısından yetersiz olması nedeniyle Adalet Bakanlığı kararıyla kapatıldığını bildirdi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçede hizmet veren Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının fiziki şartlar açısından yetersiz olması nedeniyle Adalet Bakanlığı kararıyla kapatıldığını bildirdi.

Çakıcı, gazetecilere, ilçede yeni inşa edilecek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasına ilişkin bilgi verdi.

Mevcut cezaevi binasının birçok nedenden ötürü artık hizmet veremez duruma geldiğini aktaran Çakıcı, yaptıkları girişimlerin ardından Adalet Bakanlığınca söz konusu binanın kapatılmasına yönelik karar alındığını dile getirdi.

Bakanlığın kararının ardından Belediye Meclisi olarak yeni binanın inşa edileceği alanla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Çakıcı, "Yeni binanın inşa edileceği alanla ilgili Boyabat Organize Sanayi Bölgesi karşısında Milli Emlak'a ait araziye ilişkin karar birliğine varıldı. Bakanlıklar arasında yazışmalar devam ediyor. Süreç kısa sürede tamamlanacak ve 2022 yılında temel atma işlemi gerçekleştirilecektir." dedi.

Boyabat ilçesine yeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası inşa edilecek
Boyabat ilçesine yeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası inşa edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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