Boyabat Belediyesinden bayram tedbirleri

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, yaklaşan Kurban Bayramı süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesimi sırasında yaşanan kötü görüntülerin önüne geçmek amacıyla bazı ek tedbirler aldıklarını vurguladı.

Zabıta ekiplerinin kurallara uymayanlar hakkında yasal mevzuatları tereddütsüz yerine getireceğini aktaran Çakıcı, şöyle konuştu:

"İnşallah vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan belediyemiz mezbahasında veterinerimiz ve uzman ekibimiz kontrolünde bu yıl çok daha güzel bir kurban kesimi gerçekleştireceklerdir. Almış olduğumuz karar ile çarşı içerisinde deri toplanması yasaklandı. Derilerin tek merkezde, belediyemiz hayvan pazarında toplanmasına karar verdik. Tarihi çarşımızı istenmeyen bu çirkin görüntüden ve hijyen dışı bu uygulamadan kurtaracağız. Zabıta ekiplerimiz kurallara uymayanlara gerekli yasal müeyyideleri uygulayacaklardır. Vatandaşlarımız mağdur duruma düşmemeleri için lütfen kurallara uysunlar."

Kaynak: AA