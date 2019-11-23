Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında

23.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:07

Pasifik Okyanusu'ndaki Papua Yeni Gine'ye bağlı Bougainville sakinleri "tam bağımsızlık" için sandık başına gidiyor. 1998'de ateşkes öncesine kadar, adadaki ayrılıkçılar ile merkezi yönetimi arasında devam eden silahlı çatışmalarda 20 bin kişi ölmüştü.



Bougainville Adası'ndaki 207 bin seçmen tam bağımsızlık veya özerklik için bugün oy vermeye başladı. İki hafta sürecek olan referandumun sonuçları ise aralık ayının ortasına kadar açıklanmayacak. Euronews.com'da Görüntüle