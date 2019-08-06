Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu

06.08.2019 15:05

Aksaray'da göz çevresine botoks yaptıran kadın, 2 gün sonra göz kapağının düşmeye başladığını görünce büyük bir şok yaşadı. Botoksun etkisin geçmesinin ardından göz kapağının düzeldiğini söyleyen kadın, botoks yaptırmak isteyenleri gidecekleri klinik konusunda uyardı. Botoks yaptırdıktan sonra göz kapağı düşen ve geçici göz kapağı felci yaşayan Asena Erdem (33), yaşadığı olayı anlatarak mağdur olduğunu kaydetti. Göz çevresine botoks uygulaması yaptırdığını ifade eden Erdem, "Ben göz çevresindeki kırışıklıklar için botoks yaptırmak istedim ve sonra da mağdur oldum. Hasan A. kliniğine gittim, muayenehane gibi bir yer bile değil. Normalde orada botoks yapılmaması gerekiyormuş. Benim göz çevreme botoks yaptı. Göz çevresine botoks yaptıktan 2 gün sonra göz kapağım düşmeye başladı. Hem ablam, hem de benim göz kapağım düştü. Daha sonra tedavi için yanına gittik ve bizimle dalga geçer gibi konuştu. Bana bir göz damlası yazdı. Ben de internetten araştırdım ve 80 yaş üzerindeki hastalara verilen göz damlası olduğunu öğrendim. O yüzden hiç kullanmadık. Sürekli gittik geldik. Ablama başka bir uygulama yaptı gözü açılsın diye ama açılmadı. Botoksun etkisi geçtikten sonra gözlerimiz düzelmeye başladı. Sadece ben değil, benim gibi birçok arkadaşım mağdur oldu. Botoks yaptıracaklar çok iyi araştırma yapsınlar. Sadece botoks değil, estetik yaptırmak isteyenler de lütfen iyice araştırsın. Bizlerin yaşamış olduğu sorun ve sıkıntıları yaşamasınlar. Bu tür merdiven altı işletmelerde güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğüne de şikayette bulundum" dedi.

"ŞİKAYETLER ARTTI, DENETİMLERİ YAPIYORUZ" İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ise son günlerde şikayetlerin arttığını belirterek, "Günümüzde insanlarımız estetik kaygılarıyla bir dizi operasyonlar ve basit girişimler yaptırıyor. Yaptıracakları yerleri ve kişileri iyi araştırmadıklarında basit bir operasyon bile ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Son zamanlarda komplikasyon şikayetlerinin artması nedeniyle müdürlük olarak titizlikle şikayetleri inceliyoruz. Bunun yanında denetimlerimizi de yapıyoruz. Tabii ki işini dört dörtlük yapan meslektaşlarımıza sıkıntı vermeden denetimlerimiz müdürlük olarak sürüyor" şeklinde konuştu.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İHA