Boston Celtics - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boston Celtics - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
Boston Celtics - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Boston Celtics - NO Pelicans maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Boston Celtics - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Boston Celtics - NO Pelicans maçı gerçekleşecek. Peki, Boston Celtics - NO Pelicans hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

BOSTON CELTİCS - NO PELİCANS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Boston Celtics - NO Pelicans maçı, Boston'da TD Garden'da oynanacak. Boston Celtics - NO Pelicans maçı,Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

BOSTON CELTİCS - NO PELİCANS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak Boston Celtics - NO Pelicans maçı, Türkiye saatiyle 02.30'da başlayacak.

Rahime Özbey
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Sezen Aksu Burak Sevinç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boston Celtics - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 01:41:29. #1.14#
title