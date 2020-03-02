Bostanlı'daki yatık binalarda ilk yıkım başladı

02.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:57

Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 6306 sayılı yasa kapsamında 'riskli yapı' tespiti onaylanan apartmanın yıkımı, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi 1359 Ada üzerindeki diğer ilgili binaların ise yasa çerçevesindeki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Yıkım çalışması hakkında Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Ekiplerimizce yapılan incelemede, ilgili binanın maliklerince tahliye edildiği ancak zemin kat kolonlarının beton pas paylarının patladığı, kolon sarmal ve boyuna donatılarının zarar gördüğü, yapının yıkılacak derecede tehlikeli hale geldiği, çevre sağlığı can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiği belirlendi. Bunun üzerine Belediyemiz Encümen Kararı ile taşınmazın ilgili kanun çerçevesinde yıkımına karar verildi. Yıkım işlemler, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Diğer apartmanlarla ilgili çalışmalar ise devam ediyor" denildi.

İMAR PLANINA ONAY BEKLENİYOR

Bostanlı'da dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır yatık halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından geçen Ekim ayında, AFAD'ın 2017'de hazırladığı depreme dayanıklılık raporuna istinaden tahliye kararı verilmişti. Karar Karşıyaka BBostanlı'daki yatık binalarda ilk yıkım başladı

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı'da 'yatık binalar' olarak bilinen ve İzmir Valiliği'nin kararıyla tahliye edilen apartmanlarda ilk yıkım çalışmasını bugün başlattı. Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 6306 sayılı yasa kapsamında 'riskli yapı' tespiti onaylanan apartmanın yıkımı, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi 1359 Ada üzerindeki diğer ilgili binaların ise yasa çerçevesindeki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Yıkım çalışması hakkında Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Ekiplerimizce yapılan incelemede, ilgili binanın maliklerince tahliye edildiği ancak zemin kat kolonlarının beton pas paylarının patladığı, kolon sarmal ve boyuna donatılarının zarar gördüğü, yapının yıkılacak derecede tehlikeli hale geldiği, çevre sağlığı can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiği belirlendi. Bunun üzerine Belediyemiz Encümen Kararı ile taşınmazın ilgili kanun çerçevesinde yıkımına karar verildi. Yıkım işlemler, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Diğer apartmanlarla ilgili çalışmalar ise devam ediyor" denildi.

İMAR PLANINA ONAY BEKLENİYOR

Bostanlı'da dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır yatık halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından geçen Ekim ayında, AFAD'ın 2017'de hazırladığı depreme dayanıklılık raporuna istinaden tahliye kararı verilmişti. Karar Karşıyaka Belediyesi'ne tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istenmiş; bunun üzerine Karşıyaka Belediyesi, mülk sakinlerinin kira yardımı gibi çeşitli sosyal haklardan yararlanabilmesi adına, binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespitinin yapılması için girişimlerde bulunmuştu. Gelinen noktada konutlar ve işyerleri büyük ölçüde tahliye edilirken, binaların kanun kapsamındaki işlemleri devam ediyor. Diğer yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 Ada ile ilgili geçen Ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen imar planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayının ardından plan yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için süreç başlamış olacak.

elediyesi'ne tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istenmiş; bunun üzerine Karşıyaka Belediyesi, mülk sakinlerinin kira yardımı gibi çeşitli sosyal haklardan yararlanabilmesi adına, binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespitinin yapılması için girişimlerde bulunmuştu. Gelinen noktada konutlar ve işyerleri büyük ölçüde tahliye edilirken, binaların kanun kapsamındaki işlemleri devam ediyor. Diğer yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 Ada ile ilgili geçen Ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen imar planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayının ardından plan yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için süreç başlamış olacak.

Kaynak: Bültenler