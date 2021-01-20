Bosna Hersek'teki göçmenlerin dondurucu soğukta yaşam mücadelesi devam ediyor
20.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:57
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kamptan detaylar BİHAÇ - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan "Lipa" kampında kalan göçmenler, dondurucu soğukta yaşam mücadelesine devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kamptan detaylar BİHAÇ - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan "Lipa" kampında kalan göçmenler, dondurucu soğukta yaşam mücadelesine devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi