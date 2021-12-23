Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret - Haberler
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Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret
AA / Tolga Yanık - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

AA / Tolga Yanık - Son Dakika Haberleri

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