Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.