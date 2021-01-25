Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor

25.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:29
Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor

Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyorİSTANBUL'da bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Öztürkmen'in (44) falçata ile saldırması sonucu yüzünden yaralanan ve yüzünün bir kısmı felç olan Ukraynalı Hanna Butym (28), çok korktuğunu,...

Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor

İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Öztürkmen'in (44) falçata ile saldırması sonucu yüzünden yaralanan ve yüzünün bir kısmı felç olan Ukraynalı Hanna Butym (28), çok korktuğunu, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.  

Olay 15 Ocak günü Barkırköy'de bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Eşinin kız kardeşinin sosyal medya hesaplarını takip ederek Kocaeli'den İstanbul'a gelen Mesut Öztürkmen, alışveriş merkezinde kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Hanna Butym'i takip ederek saldırdı. Elinde bulunan falçata ile Hanna Butym'in yüzünü kesen Öztürkmen'i çevrede bulunan kişiler engelledi. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Öztürkmen olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mesut Öztürkmen, Bakırköy Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEMİŞ'

Olayın ardından yüzünün yarısının felç olduğunu ve korku dolu günler yaşadığını belirten Hanna Butym, "Ben Mesut Öztürkmen ile 2,5 yıl evli kaldım. İyi bir yaşamım yoktu onunla beraberken. Çalışmıyordu, bana, çocuklara ve kendine bakmıyordu. Beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu ve başka kadınlarla konuşuyordu. Ben bu şekilde yaşamak istemedim ve boşanma davası açtıktan sonra Ukrayna'ya gittim. Adresimi bilmiyordu, nerede yaşadığımı bilmiyordu ama sürekli bana hem cep telefonundan hem de sosyal medya hesaplarından yazıyordu, tehdit ediyordu. Ben seni öldüreceğim, senin kız kardeşini ve ailendeki 4 kişiyi öldüreceğim diyordu. Adresimi bilmiyordu ama beni hep bulmak için çalışıyordu. Ben seni bir gün bulup öldüreceğim diye yazıyordu bana." dedi.

'AMACI YARALAMAK DEĞİL ÖLDÜRMEKTİ'

Olayın ardından Mesut Öztürkmen'in polise verdiği ifadesinde kendisini öldürmek için geldiğini söylediğini iddia eden Hanna Butym şöyle konuştu: "Benim kız kardeşim eşiyle beraber İstanbul'a tatile gelince onların yanına geldim onunla görüşmek için. Bir alışveriş merkezine gidip vakit geçirdik ve oradayken beni buldu. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama kız kardeşim 2 gün önce sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı, alışveriş merkezinin ışıklarını çekip atmıştı. İki gün sonra yine alışveriş merkezine gittik. Mesut Öztürkmen polise de 2 gün orada beklediğini söylemiş. Arkamdan geldi saçımdan tuttu ve yüzümü kesti. Boğazımı kesmeye çalışmış ama onu tutmuşlar o yüzden yapamamış. Beni öldürmeye çalışmış Mesut Öztürkmen polise öyle söylemiş."

'ESKİ YÜZÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM'Yüzünün yarısının felç kaldığını ve birçok refleksi kullanamadığını söyleyen Hanna Butym, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda cezaevinde ve ben korkuyorum. Erkenden dışarı çıkar diye korkuyorum. Çok ceza almasını ve cezaevinde uzun süre kalmasını istiyorum. Korkuyorum çünkü. Yüzümde şu anda yaralar var, şu an yüzümün yarısını hissetmiyorum. Kaşım çalışmıyor, gülme refleksi çalışmıyor ve bir doktorun bana yardım etmesini istiyorum, eski yüzüme kavuşmak istiyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Seçil Gür Ceyda Düvenci Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:48:53. #1.15#
title