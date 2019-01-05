Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Gaziantep'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş etmesiyle başlayan çatışmada, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. İki aile arasındaki çatışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş açmasıyla başlayan çatışmada Makbule Deniz öldü, 13 kişi yaralandı.
İKİ AİLE ARASINDA AV TÜFEKLİ ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay, ögleden sonra Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, bugün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı.
3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Çatışmada Makbule Deniz öldü, Ali Şahin, Sertan Deniz, Zehra Deniz, Gencar Deniz, Halil Tece, Nesrin Şahin, Veysel Şahin, Zöhre Deniz, Ahmet Kılıç, Ayni Zeliha Karadağ, Hacire Deniz, Fehmi Deniz ve Mahmut Çiftçi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Deniz, Ayni Zeliha Karadağ ve Hacire Deniz'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların taşınması yer aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
-
Adana hatay antep urfa konya ne rezilsinizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
YETKILILER BEN BAKMIYORUM BAKANLAR SÖYLUYOR ŞU CUKUR DIZISINI DERHAL YAYINDAN KALDIRIN BUTUN PISLIKLLER VAR DIZIDE HALA BİRİNCİ SONUC BU HABERLER GERCEK HAYATTACevap Yaz Yayından Kaldır
-
Aferin guzel hep boyle olun tek uzuldum olu az daha cok oldurunCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
-
iki kisi bosaniyorlar, ne isi var diger aile fertlerinin orada, nasil olsa polis jandarma bizi ayiracak diye birbirlerine efelik yapiyorlar. böyle durumlarda polis ve jandasma kavga edenlerin arasina girmemeli, kavga bitince sag kalanlarin ifadelerini almak icin göz altina alip karakola götürmeli, almanyada durum böyle beyler, onun icinde pek kavga cikmazCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
-
gjhkjCevap Yaz Yayından Kaldır