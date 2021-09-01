Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
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Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi

Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu, dizide rol aldığı dönemde 14 yıllık eşinden boşanma kararı almıştı. Oyuncu, boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Güzel oyuncu Deniz Barut ile ünlü yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, bugün Nişantaşı'nda ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

Barut, iki yıl önce 14 yıldır evli olduğu kendisinden 19 yaş büyük Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.

Ünlü oyuncu, boşanma kararı aldığı döneminde başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin paylaştığı 'Avlu' dizisinde rol alıyordu.

Bu arada el ele görüntülendiği kişinin rol aldığı 'Avlu' dizisinin yönetmeni Yüksel Aksu olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Barut ve Aksu, Nişantaş'nda el ele Snob Magazin objektiflerine yakalanmaktan kurtulamadı.

Salgın nedeniyle maske tedbirini elden bırakmayan çift, otoparktan araçlarını teslim aldıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi
Boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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