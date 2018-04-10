Babasıyla Bir Oldu, Boşanmak İsteyen Eşini Adliye Önünde Dövdü
Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki kadın boşanma davası için geldiği adliye önünde, eşi ve kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde Tuğçe Gül B. (23), boşanma davası için geldiği adliye önünde, eşi ve kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi Süleyman B. gözaltına alındı, kaçan kayınpederi Osman B.'nin arandığı belirtildi.
TEKME-TOKAT SALDIRDI
Olay, Bafra Adliyesi önünde meydana geldi. Tuğçe Gül B. ve eşi Süleyman B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen boşanma davası için taraflar adliyeye geldi. İki taraf arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Süleyman B. ve babası Osman B., Tuğçe Gül B.'ye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Tuğçe Gül B., olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kadının eşi Süleyman B.'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan kayınpeder Osman B.'nin arandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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ulan adam olaydında karına sahip çıkaydın.kadına sormak lazım acaba neden boşanmak istedi? kadınlarınıza ilgi göstermeyin, istediklerini yapmayın romantik olmayın sonrada boşanmak isteyincede ya öldürürsün ya döversiniz.allah bildiği gibi yapsın sizin gibi pislik erkekleri.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kadına el kalkmaz lütfen ilgileninCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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HABERİ YAZARKEN BİLE DİKKAT EDİN İYİCE ARAŞTIRIN YA. HER HABERİNİZ BÖYLEMİ. BOŞANMA DAVALARI AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR AİLE MAHKEMESİ YOKSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAKAR. NE ALAKA CEZA MAHKEMESİYLE ASLİYİ CEZA MAHKEMELERİ YARALAMA. HIRSIZLIK , KAVGA DÖVÜŞ BU GİBİ OLAYLARA BAKAR. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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6 ay evli kalıp.evliliği yürütemeyen kadın annemi özledim şunu bunu özledim der çekip giderse ana evine.bide üstüne nafaka tazminat isterse kim suçlu.bende terk davası açtım kazandım yerel mahkemede.ama temyizde şuanCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırMİSAFİR: ana evini özletme sendeYayından Kaldır